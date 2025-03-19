Währungen / MDAI
MDAI: Spectral AI Inc - Class A
2.43 USD 0.22 (9.95%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MDAI hat sich für heute um 9.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.31 bis zu einem Hoch von 2.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spectral AI Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.31 2.49
Jahresspanne
0.96 3.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.21
- Eröffnung
- 2.38
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Tief
- 2.31
- Hoch
- 2.49
- Volumen
- 772
- Tagesänderung
- 9.95%
- Monatsänderung
- 27.89%
- 6-Monatsänderung
- 107.69%
- Jahresänderung
- 120.91%
