KurseKategorien
Währungen / MDAI
Zurück zum Aktien

MDAI: Spectral AI Inc - Class A

2.43 USD 0.22 (9.95%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MDAI hat sich für heute um 9.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.31 bis zu einem Hoch von 2.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Spectral AI Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDAI News

Tagesspanne
2.31 2.49
Jahresspanne
0.96 3.25
Vorheriger Schlusskurs
2.21
Eröffnung
2.38
Bid
2.43
Ask
2.73
Tief
2.31
Hoch
2.49
Volumen
772
Tagesänderung
9.95%
Monatsänderung
27.89%
6-Monatsänderung
107.69%
Jahresänderung
120.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K