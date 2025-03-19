通貨 / MDAI
MDAI: Spectral AI Inc - Class A
2.21 USD 0.11 (5.24%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MDAIの今日の為替レートは、5.24%変化しました。日中、通貨は1あたり2.11の安値と2.24の高値で取引されました。
Spectral AI Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MDAI News
- Spectral Ai Posts 32% Revenue Drop in Q2
- Spectral AI, Inc. (MDAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Spectral AI sees Q2 2025 R&D revenue drop, stock fluctuates
- DeepView ® System highlighted at the annual British Burn Association conference
- Spectral AI appoints new COO to lead operations
- Spectral AI Announces Voting Results from 2025 Annual Meeting of Stockholders
- DeepView ® System Achieves 95.3% Accuracy Evaluation as Published in Burns Journal
- Spectral AI Research Partner Using DeepView System Wins Best Research Project at the 2025 Education Awards
- Spectral AI, Inc. (MDAI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Spectral AI DeepView System Performs, Plans Product Launch In 2026 - Spectral AI (NASDAQ:MDAI)
1日のレンジ
2.11 2.24
1年のレンジ
0.96 3.25
- 以前の終値
- 2.10
- 始値
- 2.15
- 買値
- 2.21
- 買値
- 2.51
- 安値
- 2.11
- 高値
- 2.24
- 出来高
- 464
- 1日の変化
- 5.24%
- 1ヶ月の変化
- 16.32%
- 6ヶ月の変化
- 88.89%
- 1年の変化
- 100.91%
