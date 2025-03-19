Dövizler / MDAI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MDAI: Spectral AI Inc - Class A
2.41 USD 0.20 (9.05%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MDAI fiyatı bugün 9.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.31 ve Yüksek fiyatı olarak 2.49 aralığında işlem gördü.
Spectral AI Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDAI haberleri
- Spectral Ai Posts 32% Revenue Drop in Q2
- Spectral AI, Inc. (MDAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Spectral AI sees Q2 2025 R&D revenue drop, stock fluctuates
- DeepView ® System highlighted at the annual British Burn Association conference
- Spectral AI appoints new COO to lead operations
- Spectral AI Announces Voting Results from 2025 Annual Meeting of Stockholders
- DeepView ® System Achieves 95.3% Accuracy Evaluation as Published in Burns Journal
- Spectral AI Research Partner Using DeepView System Wins Best Research Project at the 2025 Education Awards
- Spectral AI, Inc. (MDAI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Spectral AI DeepView System Performs, Plans Product Launch In 2026 - Spectral AI (NASDAQ:MDAI)
Günlük aralık
2.31 2.49
Yıllık aralık
0.96 3.25
- Önceki kapanış
- 2.21
- Açılış
- 2.38
- Satış
- 2.41
- Alış
- 2.71
- Düşük
- 2.31
- Yüksek
- 2.49
- Hacim
- 1.090 K
- Günlük değişim
- 9.05%
- Aylık değişim
- 26.84%
- 6 aylık değişim
- 105.98%
- Yıllık değişim
- 119.09%
21 Eylül, Pazar