FiyatlarBölümler
Dövizler / MDAI
Geri dön - Hisse senetleri

MDAI: Spectral AI Inc - Class A

2.41 USD 0.20 (9.05%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MDAI fiyatı bugün 9.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.31 ve Yüksek fiyatı olarak 2.49 aralığında işlem gördü.

Spectral AI Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDAI haberleri

Günlük aralık
2.31 2.49
Yıllık aralık
0.96 3.25
Önceki kapanış
2.21
Açılış
2.38
Satış
2.41
Alış
2.71
Düşük
2.31
Yüksek
2.49
Hacim
1.090 K
Günlük değişim
9.05%
Aylık değişim
26.84%
6 aylık değişim
105.98%
Yıllık değişim
119.09%
21 Eylül, Pazar