MDAI: Spectral AI Inc - Class A
2.21 USD 0.11 (5.24%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MDAI para hoje mudou para 5.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.11 e o mais alto foi 2.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Spectral AI Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
2.11 2.24
Faixa anual
0.96 3.25
- Fechamento anterior
- 2.10
- Open
- 2.15
- Bid
- 2.21
- Ask
- 2.51
- Low
- 2.11
- High
- 2.24
- Volume
- 464
- Mudança diária
- 5.24%
- Mudança mensal
- 16.32%
- Mudança de 6 meses
- 88.89%
- Mudança anual
- 100.91%
