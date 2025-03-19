Валюты / MDAI
MDAI: Spectral AI Inc - Class A
2.06 USD 0.07 (3.52%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MDAI за сегодня изменился на 3.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.97, а максимальная — 2.08.
Следите за динамикой Spectral AI Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MDAI
Дневной диапазон
1.97 2.08
Годовой диапазон
0.96 3.25
- Предыдущее закрытие
- 1.99
- Open
- 2.02
- Bid
- 2.06
- Ask
- 2.36
- Low
- 1.97
- High
- 2.08
- Объем
- 336
- Дневное изменение
- 3.52%
- Месячное изменение
- 8.42%
- 6-месячное изменение
- 76.07%
- Годовое изменение
- 87.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.