QuotazioniSezioni
Valute / MDAI
Tornare a Azioni

MDAI: Spectral AI Inc - Class A

2.41 USD 0.20 (9.05%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MDAI ha avuto una variazione del 9.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.31 e ad un massimo di 2.49.

Segui le dinamiche di Spectral AI Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDAI News

Intervallo Giornaliero
2.31 2.49
Intervallo Annuale
0.96 3.25
Chiusura Precedente
2.21
Apertura
2.38
Bid
2.41
Ask
2.71
Minimo
2.31
Massimo
2.49
Volume
1.090 K
Variazione giornaliera
9.05%
Variazione Mensile
26.84%
Variazione Semestrale
105.98%
Variazione Annuale
119.09%
21 settembre, domenica