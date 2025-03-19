Valute / MDAI
MDAI: Spectral AI Inc - Class A
2.41 USD 0.20 (9.05%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MDAI ha avuto una variazione del 9.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.31 e ad un massimo di 2.49.
Segui le dinamiche di Spectral AI Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MDAI News
- Spectral Ai Posts 32% Revenue Drop in Q2
- Spectral AI, Inc. (MDAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Spectral AI sees Q2 2025 R&D revenue drop, stock fluctuates
- DeepView ® System highlighted at the annual British Burn Association conference
- Spectral AI appoints new COO to lead operations
- Spectral AI Announces Voting Results from 2025 Annual Meeting of Stockholders
- DeepView ® System Achieves 95.3% Accuracy Evaluation as Published in Burns Journal
- Spectral AI Research Partner Using DeepView System Wins Best Research Project at the 2025 Education Awards
- Spectral AI, Inc. (MDAI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Spectral AI DeepView System Performs, Plans Product Launch In 2026 - Spectral AI (NASDAQ:MDAI)
Intervallo Giornaliero
2.31 2.49
Intervallo Annuale
0.96 3.25
- Chiusura Precedente
- 2.21
- Apertura
- 2.38
- Bid
- 2.41
- Ask
- 2.71
- Minimo
- 2.31
- Massimo
- 2.49
- Volume
- 1.090 K
- Variazione giornaliera
- 9.05%
- Variazione Mensile
- 26.84%
- Variazione Semestrale
- 105.98%
- Variazione Annuale
- 119.09%
21 settembre, domenica