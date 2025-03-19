Divisas / MDAI
MDAI: Spectral AI Inc - Class A
2.10 USD 0.04 (1.94%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MDAI de hoy ha cambiado un 1.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.05, mientras que el máximo ha alcanzado 2.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Spectral AI Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MDAI News
- Spectral Ai Posts 32% Revenue Drop in Q2
- Spectral AI, Inc. (MDAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Spectral AI sees Q2 2025 R&D revenue drop, stock fluctuates
- DeepView ® System highlighted at the annual British Burn Association conference
- Spectral AI appoints new COO to lead operations
- Spectral AI Announces Voting Results from 2025 Annual Meeting of Stockholders
- DeepView ® System Achieves 95.3% Accuracy Evaluation as Published in Burns Journal
- Spectral AI Research Partner Using DeepView System Wins Best Research Project at the 2025 Education Awards
- Spectral AI, Inc. (MDAI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Spectral AI DeepView System Performs, Plans Product Launch In 2026 - Spectral AI (NASDAQ:MDAI)
Rango diario
2.05 2.19
Rango anual
0.96 3.25
- Cierres anteriores
- 2.06
- Open
- 2.09
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Low
- 2.05
- High
- 2.19
- Volumen
- 479
- Cambio diario
- 1.94%
- Cambio mensual
- 10.53%
- Cambio a 6 meses
- 79.49%
- Cambio anual
- 90.91%
