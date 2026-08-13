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LUNL: Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF

5.07 USD 0.40 (8.57%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LUNL汇率已更改8.57%。当日，交易品种以低点4.44和高点5.12进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LUNL股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF股票今天的定价为5.07。它在4.44 - 5.12范围内交易，昨天的收盘价为4.67，交易量达到1465。LUNL的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF目前的价值为5.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-73.89%和USD。实时查看图表以跟踪LUNL走势。

如何购买LUNL股票？

您可以以5.07的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF股票。订单通常设置在5.07或5.37附近，而1465和8.57%显示市场活动。立即关注LUNL的实时图表更新。

如何投资LUNL股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF需要考虑年度范围2.48 - 56.68和当前价格5.07。许多人在以5.07或5.37下订单之前，会比较73.63%和。实时查看LUNL价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF的最高价格是56.68。在2.48 - 56.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF（LUNL）的最低价格为2.48。将其与当前的5.07和2.48 - 56.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LUNL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LUNL股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.67和-73.89%中可见。

日范围
4.44 5.12
年范围
2.48 56.68
前一天收盘价
4.67
开盘价
4.67
卖价
5.07
买价
5.37
最低价
4.44
最高价
5.12
交易量
1.465 K
日变化
8.57%
月变化
73.63%
6个月变化
-48.99%
年变化
-73.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%