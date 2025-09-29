报价部分
货币 / JPM-PJ
JPM-PJ: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

21.24 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JPM-PJ汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点21.22和高点21.31进行交易。

关注J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

JPM-PJ股票今天的价格是多少？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/股票今天的定价为21.24。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为21.23，交易量达到54。JPM-PJ的实时价格图表显示了这些更新。

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/股票是否支付股息？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/目前的价值为21.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.95%和USD。实时查看图表以跟踪JPM-PJ走势。

如何购买JPM-PJ股票？

您可以以21.24的当前价格购买J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/股票。订单通常设置在21.24或21.54附近，而54和-0.33%显示市场活动。立即关注JPM-PJ的实时图表更新。

如何投资JPM-PJ股票？

投资J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/需要考虑年度范围19.38 - 21.87和当前价格21.24。许多人在以21.24或21.54下订单之前，会比较3.86%和。实时查看JPM-PJ价格图表，了解每日变化。

JPMORGAN CHASE & CO股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMORGAN CHASE & CO的最高价格是21.87。在19.38 - 21.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/的绩效。

JPMORGAN CHASE & CO股票的最低价格是多少？

JPMORGAN CHASE & CO（JPM-PJ）的最低价格为19.38。将其与当前的21.24和19.38 - 21.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPM-PJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPM-PJ股票是什么时候拆分的？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.23和6.95%中可见。

日范围
21.22 21.31
年范围
19.38 21.87
前一天收盘价
21.23
开盘价
21.31
卖价
21.24
买价
21.54
最低价
21.22
最高价
21.31
交易量
54
日变化
0.05%
月变化
3.86%
6个月变化
6.95%
年变化
6.95%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值