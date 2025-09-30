- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
JPM-PJ: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Der Wechselkurs von JPM-PJ hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.22 bis zu einem Hoch von 21.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JPM-PJ heute?
Die Aktie von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) notiert heute bei 21.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.23 und das Handelsvolumen erreichte 54. Das Live-Chart von JPM-PJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JPM-PJ Dividenden?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 21.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPM-PJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich JPM-PJ-Aktien?
Sie können Aktien von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) zum aktuellen Kurs von 21.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.24 oder 21.54 platziert, während 54 und -0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPM-PJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JPM-PJ-Aktien?
Bei einer Investition in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 19.38 - 21.87 und der aktuelle Kurs 21.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.86% und 6.95%, bevor sie Orders zu 21.24 oder 21.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPM-PJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?
Der höchste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 21.87. Innerhalb von 19.38 - 21.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?
Der niedrigste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) im Laufe des Jahres betrug 19.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.24 und der Spanne 19.38 - 21.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPM-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JPM-PJ statt?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.23 und 6.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.23
- Eröffnung
- 21.31
- Bid
- 21.24
- Ask
- 21.54
- Tief
- 21.22
- Hoch
- 21.31
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 3.86%
- 6-Monatsänderung
- 6.95%
- Jahresänderung
- 6.95%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4