JPM-PJ: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

21.24 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JPM-PJ hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.22 bis zu einem Hoch von 21.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von JPM-PJ heute?

Die Aktie von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) notiert heute bei 21.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.23 und das Handelsvolumen erreichte 54. Das Live-Chart von JPM-PJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie JPM-PJ Dividenden?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 21.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPM-PJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich JPM-PJ-Aktien?

Sie können Aktien von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) zum aktuellen Kurs von 21.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.24 oder 21.54 platziert, während 54 und -0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPM-PJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in JPM-PJ-Aktien?

Bei einer Investition in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 19.38 - 21.87 und der aktuelle Kurs 21.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.86% und 6.95%, bevor sie Orders zu 21.24 oder 21.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPM-PJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der höchste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 21.87. Innerhalb von 19.38 - 21.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der niedrigste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) im Laufe des Jahres betrug 19.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.24 und der Spanne 19.38 - 21.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPM-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von JPM-PJ statt?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.23 und 6.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.22 21.31
Jahresspanne
19.38 21.87
Vorheriger Schlusskurs
21.23
Eröffnung
21.31
Bid
21.24
Ask
21.54
Tief
21.22
Hoch
21.31
Volumen
54
Tagesänderung
0.05%
Monatsänderung
3.86%
6-Monatsänderung
6.95%
Jahresänderung
6.95%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4