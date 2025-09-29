- Panorámica
JPM-PJ: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
El tipo de cambio de JPM-PJ de hoy ha cambiado un 0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.22, mientras que el máximo ha alcanzado 21.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de JPM-PJ hoy?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) se evalúa hoy en 21.24. El instrumento se negocia dentro de 0.05%; el cierre de ayer ha sido 21.23 y el volumen comercial ha alcanzado 54. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios JPM-PJ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ se evalúa actualmente en 21.24. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.95% y USD. Monitoree los movimientos de JPM-PJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de JPM-PJ?
Puede comprar acciones de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) al precio actual de 21.24. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.24 o 21.54, mientras que 54 y -0.33% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de JPM-PJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de JPM-PJ?
Invertir en J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ implica tener en cuenta el rango anual 19.38 - 21.87 y el precio actual 21.24. Muchos comparan 3.86% y 6.95% antes de colocar órdenes en 21.24 o 21.54. Estudie los cambios diarios de precios de JPM-PJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de JPMORGAN CHASE & CO?
El precio más alto de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) en el último año ha sido 21.87. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.38 - 21.87, una comparación con 21.23 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de JPMORGAN CHASE & CO?
El precio más bajo de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) para el año ha sido 19.38. La comparación con los actuales 21.24 y 19.38 - 21.87 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de JPM-PJ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de JPM-PJ?
En el pasado, J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.23 y 6.95% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.23
- Open
- 21.31
- Bid
- 21.24
- Ask
- 21.54
- Low
- 21.22
- High
- 21.31
- Volumen
- 54
- Cambio diario
- 0.05%
- Cambio mensual
- 3.86%
- Cambio a 6 meses
- 6.95%
- Cambio anual
- 6.95%
