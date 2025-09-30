CotaçõesSeções
JPM-PJ: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

21.24 USD 0.01 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JPM-PJ para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.22 e o mais alto foi 21.31.

Veja a dinâmica do par de moedas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JPM-PJ hoje?

Hoje J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) está avaliado em 21.24. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 21.23, e o volume de negociação atingiu 54. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPM-PJ em tempo real.

As ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?

Atualmente J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 21.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.95% e USD. Monitore os movimentos de JPM-PJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JPM-PJ?

Você pode comprar ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) pelo preço atual 21.24. Ordens geralmente são executadas perto de 21.24 ou 21.54, enquanto 54 e -0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPM-PJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JPM-PJ?

Investir em J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 19.38 - 21.87 e o preço atual 21.24. Muitos comparam 3.86% e 6.95% antes de enviar ordens em 21.24 ou 21.54. Estude as mudanças diárias de preço de JPM-PJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações JPMORGAN CHASE & CO?

O maior preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) no último ano foi 21.87. As ações oscilaram bastante dentro de 19.38 - 21.87, e a comparação com 21.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações JPMORGAN CHASE & CO?

O menor preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) no ano foi 19.38. A comparação com o preço atual 21.24 e 19.38 - 21.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPM-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPM-PJ?

No passado J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.23 e 6.95% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.22 21.31
Faixa anual
19.38 21.87
Fechamento anterior
21.23
Open
21.31
Bid
21.24
Ask
21.54
Low
21.22
High
21.31
Volume
54
Mudança diária
0.05%
Mudança mensal
3.86%
Mudança de 6 meses
6.95%
Mudança anual
6.95%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4