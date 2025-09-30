- Visão do mercado
JPM-PJ: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
A taxa do JPM-PJ para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.22 e o mais alto foi 21.31.
Veja a dinâmica do par de moedas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de JPM-PJ hoje?
Hoje J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) está avaliado em 21.24. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 21.23, e o volume de negociação atingiu 54. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPM-PJ em tempo real.
As ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?
Atualmente J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 21.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.95% e USD. Monitore os movimentos de JPM-PJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de JPM-PJ?
Você pode comprar ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) pelo preço atual 21.24. Ordens geralmente são executadas perto de 21.24 ou 21.54, enquanto 54 e -0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPM-PJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de JPM-PJ?
Investir em J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 19.38 - 21.87 e o preço atual 21.24. Muitos comparam 3.86% e 6.95% antes de enviar ordens em 21.24 ou 21.54. Estude as mudanças diárias de preço de JPM-PJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O maior preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) no último ano foi 21.87. As ações oscilaram bastante dentro de 19.38 - 21.87, e a comparação com 21.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O menor preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) no ano foi 19.38. A comparação com o preço atual 21.24 e 19.38 - 21.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPM-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPM-PJ?
No passado J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.23 e 6.95% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.23
- Open
- 21.31
- Bid
- 21.24
- Ask
- 21.54
- Low
- 21.22
- High
- 21.31
- Volume
- 54
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 3.86%
- Mudança de 6 meses
- 6.95%
- Mudança anual
- 6.95%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4