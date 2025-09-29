- Обзор рынка
JPM-PJ: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Курс JPM-PJ за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.23, а максимальная — 21.31.
Следите за динамикой J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPM-PJ сегодня?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) сегодня оценивается на уровне 21.25. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 21.23, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPM-PJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 21.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.00% и USD. Отслеживайте движения JPM-PJ на графике в реальном времени.
Как купить акции JPM-PJ?
Вы можете купить акции J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) по текущей цене 21.25. Ордера обычно размещаются около 21.25 или 21.55, тогда как 33 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPM-PJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPM-PJ?
Инвестирование в J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 19.38 - 21.87 и текущей цены 21.25. Многие сравнивают 3.91% и 7.00% перед размещением ордеров на 21.25 или 21.55. Изучайте ежедневные изменения цены JPM-PJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая высокая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) за последний год составила 21.87. Акции заметно колебались в пределах 19.38 - 21.87, сравнение с 21.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая низкая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) за год составила 19.38. Сравнение с текущими 21.25 и 19.38 - 21.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPM-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPM-PJ?
В прошлом J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.23 и 7.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.23
- Open
- 21.31
- Bid
- 21.25
- Ask
- 21.55
- Low
- 21.23
- High
- 21.31
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 3.91%
- 6-месячное изменение
- 7.00%
- Годовое изменение
- 7.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%