JPM-PJ: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

21.25 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JPM-PJ за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.23, а максимальная — 21.31.

Следите за динамикой J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPM-PJ сегодня?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) сегодня оценивается на уровне 21.25. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 21.23, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPM-PJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 21.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.00% и USD. Отслеживайте движения JPM-PJ на графике в реальном времени.

Как купить акции JPM-PJ?

Вы можете купить акции J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PJ) по текущей цене 21.25. Ордера обычно размещаются около 21.25 или 21.55, тогда как 33 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPM-PJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPM-PJ?

Инвестирование в J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 19.38 - 21.87 и текущей цены 21.25. Многие сравнивают 3.91% и 7.00% перед размещением ордеров на 21.25 или 21.55. Изучайте ежедневные изменения цены JPM-PJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?

Самая высокая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) за последний год составила 21.87. Акции заметно колебались в пределах 19.38 - 21.87, сравнение с 21.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?

Самая низкая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) за год составила 19.38. Сравнение с текущими 21.25 и 19.38 - 21.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPM-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPM-PJ?

В прошлом J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.23 и 7.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.23 21.31
Годовой диапазон
19.38 21.87
Предыдущее закрытие
21.23
Open
21.31
Bid
21.25
Ask
21.55
Low
21.23
High
21.31
Объем
33
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
3.91%
6-месячное изменение
7.00%
Годовое изменение
7.00%
