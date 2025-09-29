- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
JPM-PJ: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
JPM-PJの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり21.22の安値と21.31の高値で取引されました。
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
JPM-PJ株の現在の価格は？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日21.24です。0.05%内で取引され、前日の終値は21.23、取引量は54に達しました。JPM-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は21.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.95%やUSDにも注目します。JPM-PJの動きはライブチャートで確認できます。
JPM-PJ株を買う方法は？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在21.24で購入可能です。注文は通常21.24または21.54付近で行われ、54や-0.33%が市場の動きを示します。JPM-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。
JPM-PJ株に投資する方法は？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅19.38 - 21.87と現在の21.24を考慮します。注文は多くの場合21.24や21.54で行われる前に、3.86%や6.95%と比較されます。JPM-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMORGAN CHASE & COの株の最高値は？
JPMORGAN CHASE & COの過去1年の最高値は21.87でした。19.38 - 21.87内で株価は大きく変動し、21.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMORGAN CHASE & COの株の最低値は？
JPMORGAN CHASE & CO(JPM-PJ)の年間最安値は19.38でした。現在の21.24や19.38 - 21.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JPM-PJの動きはライブチャートで確認できます。
JPM-PJの株式分割はいつ行われましたか？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.23、6.95%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.23
- 始値
- 21.31
- 買値
- 21.24
- 買値
- 21.54
- 安値
- 21.22
- 高値
- 21.31
- 出来高
- 54
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 3.86%
- 6ヶ月の変化
- 6.95%
- 1年の変化
- 6.95%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前