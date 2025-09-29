クォートセクション
通貨 / JPM-PJ
JPM-PJ: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

21.24 USD 0.01 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JPM-PJの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり21.22の安値と21.31の高値で取引されました。

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

JPM-PJ株の現在の価格は？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日21.24です。0.05%内で取引され、前日の終値は21.23、取引量は54に達しました。JPM-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は21.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.95%やUSDにも注目します。JPM-PJの動きはライブチャートで確認できます。

JPM-PJ株を買う方法は？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在21.24で購入可能です。注文は通常21.24または21.54付近で行われ、54や-0.33%が市場の動きを示します。JPM-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。

JPM-PJ株に投資する方法は？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅19.38 - 21.87と現在の21.24を考慮します。注文は多くの場合21.24や21.54で行われる前に、3.86%や6.95%と比較されます。JPM-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

JPMORGAN CHASE & COの株の最高値は？

JPMORGAN CHASE & COの過去1年の最高値は21.87でした。19.38 - 21.87内で株価は大きく変動し、21.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

JPMORGAN CHASE & COの株の最低値は？

JPMORGAN CHASE & CO(JPM-PJ)の年間最安値は19.38でした。現在の21.24や19.38 - 21.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JPM-PJの動きはライブチャートで確認できます。

JPM-PJの株式分割はいつ行われましたか？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.23、6.95%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.22 21.31
1年のレンジ
19.38 21.87
以前の終値
21.23
始値
21.31
買値
21.24
買値
21.54
安値
21.22
高値
21.31
出来高
54
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
3.86%
6ヶ月の変化
6.95%
1年の変化
6.95%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待