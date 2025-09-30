- Panoramica
JPM-PJ: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Il tasso di cambio JPM-PJ ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.22 e ad un massimo di 21.31.
Segui le dinamiche di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni JPM-PJ oggi?
Oggi le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 21.24. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 21.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 54. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JPM-PJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 21.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.95% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JPM-PJ.
Come acquistare azioni JPM-PJ?
Puoi acquistare azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 21.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.24 o 21.54, mentre 54 e -0.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JPM-PJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni JPM-PJ?
Investire in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 19.38 - 21.87 e il prezzo attuale 21.24. Molti confrontano 3.86% e 6.95% prima di effettuare ordini su 21.24 o 21.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JPM-PJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?
Il prezzo massimo di JPMORGAN CHASE & CO nell'ultimo anno è stato 21.87. All'interno di 19.38 - 21.87, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?
Il prezzo più basso di JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) nel corso dell'anno è stato 19.38. Confrontandolo con gli attuali 21.24 e 19.38 - 21.87 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JPM-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JPM-PJ?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.23 e 6.95%.
- Chiusura Precedente
- 21.23
- Apertura
- 21.31
- Bid
- 21.24
- Ask
- 21.54
- Minimo
- 21.22
- Massimo
- 21.31
- Volume
- 54
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 3.86%
- Variazione Semestrale
- 6.95%
- Variazione Annuale
- 6.95%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4