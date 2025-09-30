QuotazioniSezioni
JPM-PJ: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

21.24 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JPM-PJ ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.22 e ad un massimo di 21.31.

Segui le dinamiche di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni JPM-PJ oggi?

Oggi le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 21.24. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 21.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 54. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JPM-PJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 21.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.95% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JPM-PJ.

Come acquistare azioni JPM-PJ?

Puoi acquistare azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 21.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.24 o 21.54, mentre 54 e -0.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JPM-PJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni JPM-PJ?

Investire in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 19.38 - 21.87 e il prezzo attuale 21.24. Molti confrontano 3.86% e 6.95% prima di effettuare ordini su 21.24 o 21.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JPM-PJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?

Il prezzo massimo di JPMORGAN CHASE & CO nell'ultimo anno è stato 21.87. All'interno di 19.38 - 21.87, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?

Il prezzo più basso di JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PJ) nel corso dell'anno è stato 19.38. Confrontandolo con gli attuali 21.24 e 19.38 - 21.87 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JPM-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JPM-PJ?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.23 e 6.95%.

Intervallo Giornaliero
21.22 21.31
Intervallo Annuale
19.38 21.87
Chiusura Precedente
21.23
Apertura
21.31
Bid
21.24
Ask
21.54
Minimo
21.22
Massimo
21.31
Volume
54
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
3.86%
Variazione Semestrale
6.95%
Variazione Annuale
6.95%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4