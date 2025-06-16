货币 / IBIO
IBIO: iBio Inc
0.84 USD 0.02 (2.33%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IBIO汇率已更改-2.33%。当日，交易品种以低点0.84和高点0.85进行交易。
关注iBio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IBIO新闻
- Brookline Capital Markets reiterates Buy rating on iBio stock with $1.60 target
- iBio stock price target lowered to $1.60 by Brookline Capital Markets
- iBio prices $50 million public offering of warrants for antibody research
- iBio announces public offering to fund cardiometabolic programs
- iBio receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
- iBio stock soars after amylin receptor antibody shows promising results
- iBio and AstralBio Unveil Obesity Program with Novel Amylin Agonist Antibody Demonstrating Promising In Vivo Results
- iBio to host conference call on obesity treatment advances
- iBio initiates primate study for obesity antibody candidate IBIO-610
日范围
0.84 0.85
年范围
0.57 6.89
- 前一天收盘价
- 0.86
- 开盘价
- 0.85
- 卖价
- 0.84
- 买价
- 1.14
- 最低价
- 0.84
- 最高价
- 0.85
- 交易量
- 22
- 日变化
- -2.33%
- 月变化
- 9.09%
- 6个月变化
- -79.10%
- 年变化
- -62.50%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值