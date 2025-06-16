Valute / IBIO
IBIO: iBio Inc
0.86 USD 0.01 (1.15%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IBIO ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.82 e ad un massimo di 0.89.
Segui le dinamiche di iBio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.82 0.89
Intervallo Annuale
0.57 6.89
- Chiusura Precedente
- 0.87
- Apertura
- 0.86
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- Minimo
- 0.82
- Massimo
- 0.89
- Volume
- 270
- Variazione giornaliera
- -1.15%
- Variazione Mensile
- 11.69%
- Variazione Semestrale
- -78.61%
- Variazione Annuale
- -61.61%
21 settembre, domenica