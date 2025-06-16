QuotazioniSezioni
IBIO: iBio Inc

0.86 USD 0.01 (1.15%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IBIO ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.82 e ad un massimo di 0.89.

Segui le dinamiche di iBio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.82 0.89
Intervallo Annuale
0.57 6.89
Chiusura Precedente
0.87
Apertura
0.86
Bid
0.86
Ask
1.16
Minimo
0.82
Massimo
0.89
Volume
270
Variazione giornaliera
-1.15%
Variazione Mensile
11.69%
Variazione Semestrale
-78.61%
Variazione Annuale
-61.61%
