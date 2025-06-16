통화 / IBIO
IBIO: iBio Inc
0.86 USD 0.01 (1.15%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IBIO 환율이 오늘 -1.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.82이고 고가는 0.89이었습니다.
iBio Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IBIO News
- Brookline Capital Markets reiterates Buy rating on iBio stock with $1.60 target
- iBio stock price target lowered to $1.60 by Brookline Capital Markets
- iBio prices $50 million public offering of warrants for antibody research
- iBio announces public offering to fund cardiometabolic programs
- iBio receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
- iBio stock soars after amylin receptor antibody shows promising results
- iBio and AstralBio Unveil Obesity Program with Novel Amylin Agonist Antibody Demonstrating Promising In Vivo Results
- iBio to host conference call on obesity treatment advances
- iBio initiates primate study for obesity antibody candidate IBIO-610
일일 변동 비율
0.82 0.89
년간 변동
0.57 6.89
- 이전 종가
- 0.87
- 시가
- 0.86
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- 저가
- 0.82
- 고가
- 0.89
- 볼륨
- 270
- 일일 변동
- -1.15%
- 월 변동
- 11.69%
- 6개월 변동
- -78.61%
- 년간 변동율
- -61.61%
20 9월, 토요일