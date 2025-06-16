Dövizler / IBIO
IBIO: iBio Inc
0.86 USD 0.01 (1.15%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IBIO fiyatı bugün -1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.82 ve Yüksek fiyatı olarak 0.89 aralığında işlem gördü.
iBio Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Brookline Capital Markets reiterates Buy rating on iBio stock with $1.60 target
- iBio stock price target lowered to $1.60 by Brookline Capital Markets
- iBio prices $50 million public offering of warrants for antibody research
- iBio announces public offering to fund cardiometabolic programs
- iBio receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
- iBio stock soars after amylin receptor antibody shows promising results
- iBio and AstralBio Unveil Obesity Program with Novel Amylin Agonist Antibody Demonstrating Promising In Vivo Results
- iBio to host conference call on obesity treatment advances
- iBio initiates primate study for obesity antibody candidate IBIO-610
Günlük aralık
0.82 0.89
Yıllık aralık
0.57 6.89
- Önceki kapanış
- 0.87
- Açılış
- 0.86
- Satış
- 0.86
- Alış
- 1.16
- Düşük
- 0.82
- Yüksek
- 0.89
- Hacim
- 270
- Günlük değişim
- -1.15%
- Aylık değişim
- 11.69%
- 6 aylık değişim
- -78.61%
- Yıllık değişim
- -61.61%
21 Eylül, Pazar