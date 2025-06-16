通貨 / IBIO
IBIO: iBio Inc
0.87 USD 0.03 (3.57%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IBIOの今日の為替レートは、3.57%変化しました。日中、通貨は1あたり0.85の安値と0.88の高値で取引されました。
iBio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IBIO News
- Brookline Capital Markets reiterates Buy rating on iBio stock with $1.60 target
- iBio stock price target lowered to $1.60 by Brookline Capital Markets
- iBio prices $50 million public offering of warrants for antibody research
- iBio announces public offering to fund cardiometabolic programs
- iBio receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
- iBio stock soars after amylin receptor antibody shows promising results
- iBio and AstralBio Unveil Obesity Program with Novel Amylin Agonist Antibody Demonstrating Promising In Vivo Results
- iBio to host conference call on obesity treatment advances
- iBio initiates primate study for obesity antibody candidate IBIO-610
1日のレンジ
0.85 0.88
1年のレンジ
0.57 6.89
- 以前の終値
- 0.84
- 始値
- 0.85
- 買値
- 0.87
- 買値
- 1.17
- 安値
- 0.85
- 高値
- 0.88
- 出来高
- 289
- 1日の変化
- 3.57%
- 1ヶ月の変化
- 12.99%
- 6ヶ月の変化
- -78.36%
- 1年の変化
- -61.16%
