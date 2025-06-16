Валюты / IBIO
IBIO: iBio Inc
0.86 USD 0.03 (3.37%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IBIO за сегодня изменился на -3.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.85, а максимальная — 0.90.
Следите за динамикой iBio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IBIO
- Brookline Capital Markets reiterates Buy rating on iBio stock with $1.60 target
- iBio stock price target lowered to $1.60 by Brookline Capital Markets
- iBio prices $50 million public offering of warrants for antibody research
- iBio announces public offering to fund cardiometabolic programs
- iBio receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
- iBio stock soars after amylin receptor antibody shows promising results
- iBio and AstralBio Unveil Obesity Program with Novel Amylin Agonist Antibody Demonstrating Promising In Vivo Results
- iBio to host conference call on obesity treatment advances
- iBio initiates primate study for obesity antibody candidate IBIO-610
Дневной диапазон
0.85 0.90
Годовой диапазон
0.57 6.89
- Предыдущее закрытие
- 0.89
- Open
- 0.89
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- Low
- 0.85
- High
- 0.90
- Объем
- 303
- Дневное изменение
- -3.37%
- Месячное изменение
- 11.69%
- 6-месячное изменение
- -78.61%
- Годовое изменение
- -61.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.