IBIO: iBio Inc

0.86 USD 0.03 (3.37%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IBIO за сегодня изменился на -3.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.85, а максимальная — 0.90.

Следите за динамикой iBio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.85 0.90
Годовой диапазон
0.57 6.89
Предыдущее закрытие
0.89
Open
0.89
Bid
0.86
Ask
1.16
Low
0.85
High
0.90
Объем
303
Дневное изменение
-3.37%
Месячное изменение
11.69%
6-месячное изменение
-78.61%
Годовое изменение
-61.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.