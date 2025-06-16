Währungen / IBIO
IBIO: iBio Inc
0.86 USD 0.01 (1.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IBIO hat sich für heute um -1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.85 bis zu einem Hoch von 0.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die iBio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IBIO News
- Brookline Capital Markets reiterates Buy rating on iBio stock with $1.60 target
- iBio stock price target lowered to $1.60 by Brookline Capital Markets
- iBio prices $50 million public offering of warrants for antibody research
- iBio announces public offering to fund cardiometabolic programs
- iBio receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
- iBio stock soars after amylin receptor antibody shows promising results
- iBio and AstralBio Unveil Obesity Program with Novel Amylin Agonist Antibody Demonstrating Promising In Vivo Results
- iBio to host conference call on obesity treatment advances
- iBio initiates primate study for obesity antibody candidate IBIO-610
Tagesspanne
0.85 0.89
Jahresspanne
0.57 6.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.87
- Eröffnung
- 0.86
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- Tief
- 0.85
- Hoch
- 0.89
- Volumen
- 142
- Tagesänderung
- -1.15%
- Monatsänderung
- 11.69%
- 6-Monatsänderung
- -78.61%
- Jahresänderung
- -61.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K