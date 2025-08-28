货币 / HUBS
HUBS: HubSpot Inc
509.44 USD 6.71 (1.33%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HUBS汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点505.39和高点513.29进行交易。
关注HubSpot Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUBS新闻
- Truist重申HubSpot股票买入评级，基于INBOUND会议积极反馈
- HubSpot stock rating reiterated at Buy by Truist on positive INBOUND feedback
- HubSpot, Inc. (HUBS) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- HubSpot stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- HubSpot stock rating reiterated at Buy by Canaccord Genuity
- HubSpot, Inc. (HUBS) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:HUBS)
- What's Going On With HubSpot Stock Thursday? - HubSpot (NYSE:HUBS)
- What’s dragging down Salesforce’s stock? It may be a bigger problem than AI.
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- HubSpot stock maintains Overweight rating at Piper Sandler on new growth vectors
- HubSpot shares in focus after unveiling new AI-optimized marketing strategy
- HubSpot stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc on AI monetization
- HubSpot stock rating reiterated at Outperform by Mizuho on AI features
- HubSpot stock maintains Buy rating at Needham following customer event
- HubSpot, Inc. (HUBS) Analyst/Investor Day Transcript
- HubSpot stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- How HubSpot Aims To Win In AI With Supercharged Human-Agent Teams
- HubSpot unveils loop marketing strategy to address AI disruption
- Bernstein upgrades HubSpot on easing macro risks and lower valuation
- Bernstein upgrades HubSpot stock to Outperform on improved macro outlook
- 5 big analyst AI moves: AI stocks’ valuations nearing dotcom levels; AMD upgraded
- Can HUBS' AI Innovation Boost its Competitive Edge in the CRM Space?
- HubSpot stock maintains Buy rating at Stifel ahead of INBOUND event
日范围
505.39 513.29
年范围
421.50 881.13
- 前一天收盘价
- 502.73
- 开盘价
- 509.32
- 卖价
- 509.44
- 买价
- 509.74
- 最低价
- 505.39
- 最高价
- 513.29
- 交易量
- 245
- 日变化
- 1.33%
- 月变化
- 8.27%
- 6个月变化
- -10.83%
- 年变化
- -4.17%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值