КотировкиРазделы
Валюты / HUBS
Назад в Рынок акций США

HUBS: HubSpot Inc

502.73 USD 5.45 (1.07%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HUBS за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 498.92, а максимальная — 506.29.

Следите за динамикой HubSpot Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HUBS

Дневной диапазон
498.92 506.29
Годовой диапазон
421.50 881.13
Предыдущее закрытие
508.18
Open
505.05
Bid
502.73
Ask
503.03
Low
498.92
High
506.29
Объем
823
Дневное изменение
-1.07%
Месячное изменение
6.85%
6-месячное изменение
-12.00%
Годовое изменение
-5.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.