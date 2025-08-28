Валюты / HUBS
HUBS: HubSpot Inc
502.73 USD 5.45 (1.07%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HUBS за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 498.92, а максимальная — 506.29.
Следите за динамикой HubSpot Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HUBS
- Рейтинг акций HubSpot подтвержден как "Покупать" компанией Truist на основе положительных отзывов INBOUND
- HubSpot stock rating reiterated at Buy by Truist on positive INBOUND feedback
- HubSpot, Inc. (HUBS) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- HubSpot stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- HubSpot stock rating reiterated at Buy by Canaccord Genuity
- HubSpot, Inc. (HUBS) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:HUBS)
- What's Going On With HubSpot Stock Thursday? - HubSpot (NYSE:HUBS)
- What’s dragging down Salesforce’s stock? It may be a bigger problem than AI.
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- HubSpot stock maintains Overweight rating at Piper Sandler on new growth vectors
- HubSpot shares in focus after unveiling new AI-optimized marketing strategy
- HubSpot stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc on AI monetization
- HubSpot stock rating reiterated at Outperform by Mizuho on AI features
- HubSpot stock maintains Buy rating at Needham following customer event
- HubSpot, Inc. (HUBS) Analyst/Investor Day Transcript
- HubSpot stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- How HubSpot Aims To Win In AI With Supercharged Human-Agent Teams
- HubSpot unveils loop marketing strategy to address AI disruption
- Bernstein upgrades HubSpot on easing macro risks and lower valuation
- Bernstein upgrades HubSpot stock to Outperform on improved macro outlook
- 5 big analyst AI moves: AI stocks’ valuations nearing dotcom levels; AMD upgraded
- Can HUBS' AI Innovation Boost its Competitive Edge in the CRM Space?
- HubSpot stock maintains Buy rating at Stifel ahead of INBOUND event
Дневной диапазон
498.92 506.29
Годовой диапазон
421.50 881.13
- Предыдущее закрытие
- 508.18
- Open
- 505.05
- Bid
- 502.73
- Ask
- 503.03
- Low
- 498.92
- High
- 506.29
- Объем
- 823
- Дневное изменение
- -1.07%
- Месячное изменение
- 6.85%
- 6-месячное изменение
- -12.00%
- Годовое изменение
- -5.43%
