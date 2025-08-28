Divisas / HUBS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HUBS: HubSpot Inc
507.40 USD 4.67 (0.93%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HUBS de hoy ha cambiado un 0.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 502.44, mientras que el máximo ha alcanzado 517.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas HubSpot Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUBS News
- Reiteran la calificación de compra para las acciones de HubSpot en Truist tras comentarios positivos de INBOUND
- Truist reitera calificación de Compra para HubSpot tras comentarios positivos
- HubSpot stock rating reiterated at Buy by Truist on positive INBOUND feedback
- HubSpot, Inc. (HUBS) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- HubSpot stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- HubSpot stock rating reiterated at Buy by Canaccord Genuity
- HubSpot, Inc. (HUBS) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:HUBS)
- What's Going On With HubSpot Stock Thursday? - HubSpot (NYSE:HUBS)
- What’s dragging down Salesforce’s stock? It may be a bigger problem than AI.
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- HubSpot stock maintains Overweight rating at Piper Sandler on new growth vectors
- HubSpot shares in focus after unveiling new AI-optimized marketing strategy
- HubSpot stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc on AI monetization
- HubSpot stock rating reiterated at Outperform by Mizuho on AI features
- HubSpot stock maintains Buy rating at Needham following customer event
- HubSpot, Inc. (HUBS) Analyst/Investor Day Transcript
- HubSpot stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- How HubSpot Aims To Win In AI With Supercharged Human-Agent Teams
- HubSpot unveils loop marketing strategy to address AI disruption
- Bernstein upgrades HubSpot on easing macro risks and lower valuation
- Bernstein upgrades HubSpot stock to Outperform on improved macro outlook
- 5 big analyst AI moves: AI stocks’ valuations nearing dotcom levels; AMD upgraded
- Can HUBS' AI Innovation Boost its Competitive Edge in the CRM Space?
Rango diario
502.44 517.08
Rango anual
421.50 881.13
- Cierres anteriores
- 502.73
- Open
- 509.32
- Bid
- 507.40
- Ask
- 507.70
- Low
- 502.44
- High
- 517.08
- Volumen
- 985
- Cambio diario
- 0.93%
- Cambio mensual
- 7.84%
- Cambio a 6 meses
- -11.18%
- Cambio anual
- -4.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B