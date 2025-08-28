Dövizler / HUBS
HUBS: HubSpot Inc
518.81 USD 5.69 (1.11%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HUBS fiyatı bugün 1.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 509.44 ve Yüksek fiyatı olarak 520.65 aralığında işlem gördü.
HubSpot Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
509.44 520.65
Yıllık aralık
421.50 881.13
- Önceki kapanış
- 513.12
- Açılış
- 517.00
- Satış
- 518.81
- Alış
- 519.11
- Düşük
- 509.44
- Yüksek
- 520.65
- Hacim
- 1.010 K
- Günlük değişim
- 1.11%
- Aylık değişim
- 10.26%
- 6 aylık değişim
- -9.19%
- Yıllık değişim
- -2.40%
21 Eylül, Pazar