HUBS: HubSpot Inc

518.81 USD 5.69 (1.11%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HUBS fiyatı bugün 1.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 509.44 ve Yüksek fiyatı olarak 520.65 aralığında işlem gördü.

HubSpot Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
509.44 520.65
Yıllık aralık
421.50 881.13
Önceki kapanış
513.12
Açılış
517.00
Satış
518.81
Alış
519.11
Düşük
509.44
Yüksek
520.65
Hacim
1.010 K
Günlük değişim
1.11%
Aylık değişim
10.26%
6 aylık değişim
-9.19%
Yıllık değişim
-2.40%
21 Eylül, Pazar