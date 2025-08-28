Moedas / HUBS
HUBS: HubSpot Inc
507.40 USD 4.67 (0.93%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HUBS para hoje mudou para 0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 502.44 e o mais alto foi 517.08.
Veja a dinâmica do par de moedas HubSpot Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
502.44 517.08
Faixa anual
421.50 881.13
- Fechamento anterior
- 502.73
- Open
- 509.32
- Bid
- 507.40
- Ask
- 507.70
- Low
- 502.44
- High
- 517.08
- Volume
- 985
- Mudança diária
- 0.93%
- Mudança mensal
- 7.84%
- Mudança de 6 meses
- -11.18%
- Mudança anual
- -4.55%
