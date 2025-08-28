通貨 / HUBS
HUBS: HubSpot Inc
513.12 USD 5.72 (1.13%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HUBSの今日の為替レートは、1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり509.88の安値と520.47の高値で取引されました。
HubSpot Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
509.88 520.47
1年のレンジ
421.50 881.13
- 以前の終値
- 507.40
- 始値
- 511.53
- 買値
- 513.12
- 買値
- 513.42
- 安値
- 509.88
- 高値
- 520.47
- 出来高
- 907
- 1日の変化
- 1.13%
- 1ヶ月の変化
- 9.05%
- 6ヶ月の変化
- -10.18%
- 1年の変化
- -3.47%
