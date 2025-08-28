クォートセクション
HUBS: HubSpot Inc

513.12 USD 5.72 (1.13%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HUBSの今日の為替レートは、1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり509.88の安値と520.47の高値で取引されました。

HubSpot Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
509.88 520.47
1年のレンジ
421.50 881.13
以前の終値
507.40
始値
511.53
買値
513.12
買値
513.42
安値
509.88
高値
520.47
出来高
907
1日の変化
1.13%
1ヶ月の変化
9.05%
6ヶ月の変化
-10.18%
1年の変化
-3.47%
