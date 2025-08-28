통화 / HUBS
HUBS: HubSpot Inc
518.81 USD 5.69 (1.11%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HUBS 환율이 오늘 1.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 509.44이고 고가는 520.65이었습니다.
HubSpot Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HUBS News
일일 변동 비율
509.44 520.65
년간 변동
421.50 881.13
- 이전 종가
- 513.12
- 시가
- 517.00
- Bid
- 518.81
- Ask
- 519.11
- 저가
- 509.44
- 고가
- 520.65
- 볼륨
- 1.010 K
- 일일 변동
- 1.11%
- 월 변동
- 10.26%
- 6개월 변동
- -9.19%
- 년간 변동율
- -2.40%
