HUBS: HubSpot Inc

513.12 USD 5.72 (1.13%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HUBS hat sich für heute um 1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 509.88 bis zu einem Hoch von 520.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die HubSpot Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
509.88 520.47
Jahresspanne
421.50 881.13
Vorheriger Schlusskurs
507.40
Eröffnung
511.53
Bid
513.12
Ask
513.42
Tief
509.88
Hoch
520.47
Volumen
907
Tagesänderung
1.13%
Monatsänderung
9.05%
6-Monatsänderung
-10.18%
Jahresänderung
-3.47%
