HUBS: HubSpot Inc
513.12 USD 5.72 (1.13%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HUBS hat sich für heute um 1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 509.88 bis zu einem Hoch von 520.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die HubSpot Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HUBS News
- HubSpot-Direktor Halligan veräußert Aktien im Wert von 4,3 Mio. US-Dollar
- HubSpot: Truist bekräftigt "Buy"-Rating nach positivem Feedback auf INBOUND-Konferenz
- HubSpot stock rating reiterated at Buy by Truist on positive INBOUND feedback
- HubSpot, Inc. (HUBS) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
- HubSpot auf der Goldman Sachs Konferenz: KI-gestützte Wachstumsstrategie
- HubSpot: Technologie-Chef verkauft Anteile für 11 Millionen US-Dollar
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- HubSpot stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- HubSpot stock rating reiterated at Buy by Canaccord Genuity
- HubSpot, Inc. (HUBS) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:HUBS)
- What's Going On With HubSpot Stock Thursday? - HubSpot (NYSE:HUBS)
- What’s dragging down Salesforce’s stock? It may be a bigger problem than AI.
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- HubSpot stock maintains Overweight rating at Piper Sandler on new growth vectors
- HubSpot shares in focus after unveiling new AI-optimized marketing strategy
- HubSpot stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc on AI monetization
- HubSpot stock rating reiterated at Outperform by Mizuho on AI features
- HubSpot stock maintains Buy rating at Needham following customer event
- HubSpot, Inc. (HUBS) Analyst/Investor Day Transcript
- HubSpot stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- How HubSpot Aims To Win In AI With Supercharged Human-Agent Teams
- HubSpot unveils loop marketing strategy to address AI disruption
- Bernstein upgrades HubSpot on easing macro risks and lower valuation
- Bernstein upgrades HubSpot stock to Outperform on improved macro outlook
Tagesspanne
509.88 520.47
Jahresspanne
421.50 881.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 507.40
- Eröffnung
- 511.53
- Bid
- 513.12
- Ask
- 513.42
- Tief
- 509.88
- Hoch
- 520.47
- Volumen
- 907
- Tagesänderung
- 1.13%
- Monatsänderung
- 9.05%
- 6-Monatsänderung
- -10.18%
- Jahresänderung
- -3.47%
