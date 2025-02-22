货币 / FMBH
FMBH: First Mid Bancshares Inc
39.61 USD 0.65 (1.67%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FMBH汇率已更改1.67%。当日，交易品种以低点39.10和高点39.86进行交易。
关注First Mid Bancshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
39.10 39.86
年范围
27.58 43.86
- 前一天收盘价
- 38.96
- 开盘价
- 39.20
- 卖价
- 39.61
- 买价
- 39.91
- 最低价
- 39.10
- 最高价
- 39.86
- 交易量
- 36
- 日变化
- 1.67%
- 月变化
- -1.00%
- 6个月变化
- 14.51%
- 年变化
- 2.54%
