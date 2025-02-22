通貨 / FMBH
FMBH: First Mid Bancshares Inc
40.44 USD 1.21 (3.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FMBHの今日の為替レートは、3.08%変化しました。日中、通貨は1あたり38.52の安値と40.49の高値で取引されました。
First Mid Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
38.52 40.49
1年のレンジ
27.58 43.86
- 以前の終値
- 39.23
- 始値
- 39.48
- 買値
- 40.44
- 買値
- 40.74
- 安値
- 38.52
- 高値
- 40.49
- 出来高
- 116
- 1日の変化
- 3.08%
- 1ヶ月の変化
- 1.07%
- 6ヶ月の変化
- 16.91%
- 1年の変化
- 4.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K