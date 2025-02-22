クォートセクション
通貨 / FMBH
FMBH: First Mid Bancshares Inc

40.44 USD 1.21 (3.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FMBHの今日の為替レートは、3.08%変化しました。日中、通貨は1あたり38.52の安値と40.49の高値で取引されました。

First Mid Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

FMBH News

1日のレンジ
38.52 40.49
1年のレンジ
27.58 43.86
以前の終値
39.23
始値
39.48
買値
40.44
買値
40.74
安値
38.52
高値
40.49
出来高
116
1日の変化
3.08%
1ヶ月の変化
1.07%
6ヶ月の変化
16.91%
1年の変化
4.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K