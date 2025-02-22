Dövizler / FMBH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FMBH: First Mid Bancshares Inc
39.19 USD 1.25 (3.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FMBH fiyatı bugün -3.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.18 ve Yüksek fiyatı olarak 40.42 aralığında işlem gördü.
First Mid Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMBH haberleri
- First Mid Bancshares (FMBH) Could Be a Great Choice
- DA Davidson, First Interstate Bancsystems için hedef fiyatını 38 dolara yükseltti
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Why First Mid Bancshares (FMBH) is a Great Dividend Stock Right Now
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Why First Mid Bancshares (FMBH) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- First Mid Bancshares (FMBH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Mid Illinois Bancshares earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Bar Harbor Bankshares (BHB) Matches Q2 Earnings Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Günlük aralık
39.18 40.42
Yıllık aralık
27.58 43.86
- Önceki kapanış
- 40.44
- Açılış
- 40.40
- Satış
- 39.19
- Alış
- 39.49
- Düşük
- 39.18
- Yüksek
- 40.42
- Hacim
- 349
- Günlük değişim
- -3.09%
- Aylık değişim
- -2.05%
- 6 aylık değişim
- 13.30%
- Yıllık değişim
- 1.45%
21 Eylül, Pazar