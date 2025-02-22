FiyatlarBölümler
FMBH: First Mid Bancshares Inc

39.19 USD 1.25 (3.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FMBH fiyatı bugün -3.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.18 ve Yüksek fiyatı olarak 40.42 aralığında işlem gördü.

First Mid Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
39.18 40.42
Yıllık aralık
27.58 43.86
Önceki kapanış
40.44
Açılış
40.40
Satış
39.19
Alış
39.49
Düşük
39.18
Yüksek
40.42
Hacim
349
Günlük değişim
-3.09%
Aylık değişim
-2.05%
6 aylık değişim
13.30%
Yıllık değişim
1.45%
