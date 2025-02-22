Moedas / FMBH
FMBH: First Mid Bancshares Inc
39.67 USD 0.44 (1.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FMBH para hoje mudou para 1.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.52 e o mais alto foi 40.22.
Veja a dinâmica do par de moedas First Mid Bancshares Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
38.52 40.22
Faixa anual
27.58 43.86
- Fechamento anterior
- 39.23
- Open
- 39.48
- Bid
- 39.67
- Ask
- 39.97
- Low
- 38.52
- High
- 40.22
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 1.12%
- Mudança mensal
- -0.85%
- Mudança de 6 meses
- 14.69%
- Mudança anual
- 2.69%
