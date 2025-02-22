KurseKategorien
Währungen / FMBH
Zurück zum Aktien

FMBH: First Mid Bancshares Inc

40.44 USD 1.21 (3.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FMBH hat sich für heute um 3.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.52 bis zu einem Hoch von 40.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Mid Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMBH News

Tagesspanne
38.52 40.49
Jahresspanne
27.58 43.86
Vorheriger Schlusskurs
39.23
Eröffnung
39.48
Bid
40.44
Ask
40.74
Tief
38.52
Hoch
40.49
Volumen
116
Tagesänderung
3.08%
Monatsänderung
1.07%
6-Monatsänderung
16.91%
Jahresänderung
4.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K