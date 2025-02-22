Währungen / FMBH
FMBH: First Mid Bancshares Inc
40.44 USD 1.21 (3.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FMBH hat sich für heute um 3.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.52 bis zu einem Hoch von 40.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Mid Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
38.52 40.49
Jahresspanne
27.58 43.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.23
- Eröffnung
- 39.48
- Bid
- 40.44
- Ask
- 40.74
- Tief
- 38.52
- Hoch
- 40.49
- Volumen
- 116
- Tagesänderung
- 3.08%
- Monatsänderung
- 1.07%
- 6-Monatsänderung
- 16.91%
- Jahresänderung
- 4.69%
