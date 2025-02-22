Валюты / FMBH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FMBH: First Mid Bancshares Inc
38.96 USD 0.42 (1.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FMBH за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.53, а максимальная — 39.27.
Следите за динамикой First Mid Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FMBH
- First Mid Bancshares (FMBH) Could Be a Great Choice
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Why First Mid Bancshares (FMBH) is a Great Dividend Stock Right Now
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Why First Mid Bancshares (FMBH) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- First Mid Bancshares (FMBH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Mid Illinois Bancshares earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Bar Harbor Bankshares (BHB) Matches Q2 Earnings Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Дневной диапазон
38.53 39.27
Годовой диапазон
27.58 43.86
- Предыдущее закрытие
- 39.38
- Open
- 39.27
- Bid
- 38.96
- Ask
- 39.26
- Low
- 38.53
- High
- 39.27
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- -1.07%
- Месячное изменение
- -2.62%
- 6-месячное изменение
- 12.63%
- Годовое изменение
- 0.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.