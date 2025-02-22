Valute / FMBH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FMBH: First Mid Bancshares Inc
39.19 USD 1.25 (3.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FMBH ha avuto una variazione del -3.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.18 e ad un massimo di 40.42.
Segui le dinamiche di First Mid Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMBH News
- First Mid Bancshares (FMBH) Could Be a Great Choice
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Why First Mid Bancshares (FMBH) is a Great Dividend Stock Right Now
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Why First Mid Bancshares (FMBH) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- First Mid Bancshares (FMBH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Mid Illinois Bancshares earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Bar Harbor Bankshares (BHB) Matches Q2 Earnings Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Intervallo Giornaliero
39.18 40.42
Intervallo Annuale
27.58 43.86
- Chiusura Precedente
- 40.44
- Apertura
- 40.40
- Bid
- 39.19
- Ask
- 39.49
- Minimo
- 39.18
- Massimo
- 40.42
- Volume
- 349
- Variazione giornaliera
- -3.09%
- Variazione Mensile
- -2.05%
- Variazione Semestrale
- 13.30%
- Variazione Annuale
- 1.45%
20 settembre, sabato