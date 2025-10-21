报价部分
货币 / DFGX
DFGX: Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF

54.56 USD 0.07 (0.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFGX汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点54.52和高点54.59进行交易。

关注Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFGX股票今天的价格是多少？

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF股票今天的定价为54.56。它在54.52 - 54.59范围内交易，昨天的收盘价为54.49，交易量达到140。DFGX的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF股票是否支付股息？

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF目前的价值为54.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.64%和USD。实时查看图表以跟踪DFGX走势。

如何购买DFGX股票？

您可以以54.56的当前价格购买Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF股票。订单通常设置在54.56或54.86附近，而140和-0.04%显示市场活动。立即关注DFGX的实时图表更新。

如何投资DFGX股票？

投资Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF需要考虑年度范围50.99 - 54.64和当前价格54.56。许多人在以54.56或54.86下订单之前，会比较1.00%和。实时查看DFGX价格图表，了解每日变化。

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF的最高价格是54.64。在50.99 - 54.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF的绩效。

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF（DFGX）的最低价格为50.99。将其与当前的54.56和50.99 - 54.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFGX股票是什么时候拆分的？

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.49和1.64%中可见。

日范围
54.52 54.59
年范围
50.99 54.64
前一天收盘价
54.49
开盘价
54.58
卖价
54.56
买价
54.86
最低价
54.52
最高价
54.59
交易量
140
日变化
0.13%
月变化
1.00%
6个月变化
3.02%
年变化
1.64%
