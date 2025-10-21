DFGX: Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF
今日DFGX汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点54.52和高点54.59进行交易。
关注Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DFGX股票今天的价格是多少？
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF股票今天的定价为54.56。它在54.52 - 54.59范围内交易，昨天的收盘价为54.49，交易量达到140。DFGX的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF股票是否支付股息？
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF目前的价值为54.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.64%和USD。实时查看图表以跟踪DFGX走势。
如何购买DFGX股票？
您可以以54.56的当前价格购买Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF股票。订单通常设置在54.56或54.86附近，而140和-0.04%显示市场活动。立即关注DFGX的实时图表更新。
如何投资DFGX股票？
投资Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF需要考虑年度范围50.99 - 54.64和当前价格54.56。许多人在以54.56或54.86下订单之前，会比较1.00%和。实时查看DFGX价格图表，了解每日变化。
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF的最高价格是54.64。在50.99 - 54.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF的绩效。
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF（DFGX）的最低价格为50.99。将其与当前的54.56和50.99 - 54.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFGX股票是什么时候拆分的？
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.49和1.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.49
- 开盘价
- 54.58
- 卖价
- 54.56
- 买价
- 54.86
- 最低价
- 54.52
- 最高价
- 54.59
- 交易量
- 140
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 1.00%
- 6个月变化
- 3.02%
- 年变化
- 1.64%