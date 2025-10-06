- Обзор рынка
DFGX: Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF
Курс DFGX за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.97, а максимальная — 54.11.
Следите за динамикой Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFGX сегодня?
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) сегодня оценивается на уровне 53.97. Инструмент торгуется в пределах 53.97 - 54.11, вчерашнее закрытие составило 54.07, а торговый объем достиг 204. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFGX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF?
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 53.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.54% и USD. Отслеживайте движения DFGX на графике в реальном времени.
Как купить акции DFGX?
Вы можете купить акции Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) по текущей цене 53.97. Ордера обычно размещаются около 53.97 или 54.27, тогда как 204 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFGX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFGX?
Инвестирование в Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.99 - 54.13 и текущей цены 53.97. Многие сравнивают -0.09% и 1.91% перед размещением ордеров на 53.97 или 54.27. Изучайте ежедневные изменения цены DFGX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF?
Самая высокая цена Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) за последний год составила 54.13. Акции заметно колебались в пределах 50.99 - 54.13, сравнение с 54.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF?
Самая низкая цена Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) за год составила 50.99. Сравнение с текущими 53.97 и 50.99 - 54.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFGX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFGX?
В прошлом Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.07 и 0.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.07
- Open
- 54.07
- Bid
- 53.97
- Ask
- 54.27
- Low
- 53.97
- High
- 54.11
- Объем
- 204
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- 1.91%
- Годовое изменение
- 0.54%