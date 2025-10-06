Курс DFGX за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.97, а максимальная — 54.11.

Следите за динамикой Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.