DFGX: Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF
El tipo de cambio de DFGX de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.52, mientras que el máximo ha alcanzado 54.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFGX hoy?
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) se evalúa hoy en 54.56. El instrumento se negocia dentro de 54.52 - 54.59; el cierre de ayer ha sido 54.49 y el volumen comercial ha alcanzado 140. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFGX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF?
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF se evalúa actualmente en 54.56. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.64% y USD. Monitoree los movimientos de DFGX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFGX?
Puede comprar acciones de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) al precio actual de 54.56. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 54.56 o 54.86, mientras que 140 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFGX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFGX?
Invertir en Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 50.99 - 54.64 y el precio actual 54.56. Muchos comparan 1.00% y 3.02% antes de colocar órdenes en 54.56 o 54.86. Estudie los cambios diarios de precios de DFGX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF?
El precio más alto de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) en el último año ha sido 54.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 50.99 - 54.64, una comparación con 54.49 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF?
El precio más bajo de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) para el año ha sido 50.99. La comparación con los actuales 54.56 y 50.99 - 54.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFGX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFGX?
En el pasado, Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 54.49 y 1.64% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 54.49
- Open
- 54.58
- Bid
- 54.56
- Ask
- 54.86
- Low
- 54.52
- High
- 54.59
- Volumen
- 140
- Cambio diario
- 0.13%
- Cambio mensual
- 1.00%
- Cambio a 6 meses
- 3.02%
- Cambio anual
- 1.64%