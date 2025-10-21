クォートセクション
通貨 / DFGX
DFGX: Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF

54.56 USD 0.07 (0.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFGXの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり54.52の安値と54.59の高値で取引されました。

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFGX株の現在の価格は？

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETFの株価は本日54.56です。54.52 - 54.59内で取引され、前日の終値は54.49、取引量は140に達しました。DFGXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETFの株は配当を出しますか？

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETFの現在の価格は54.56です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.64%やUSDにも注目します。DFGXの動きはライブチャートで確認できます。

DFGX株を買う方法は？

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETFの株は現在54.56で購入可能です。注文は通常54.56または54.86付近で行われ、140や-0.04%が市場の動きを示します。DFGXの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFGX株に投資する方法は？

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETFへの投資では、年間の値幅50.99 - 54.64と現在の54.56を考慮します。注文は多くの場合54.56や54.86で行われる前に、1.00%や3.02%と比較されます。DFGXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETFの株の最高値は？

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETFの過去1年の最高値は54.64でした。50.99 - 54.64内で株価は大きく変動し、54.49と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETFの株の最低値は？

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF(DFGX)の年間最安値は50.99でした。現在の54.56や50.99 - 54.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFGXの動きはライブチャートで確認できます。

DFGXの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.49、1.64%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
54.52 54.59
1年のレンジ
50.99 54.64
以前の終値
54.49
始値
54.58
買値
54.56
買値
54.86
安値
54.52
高値
54.59
出来高
140
1日の変化
0.13%
1ヶ月の変化
1.00%
6ヶ月の変化
3.02%
1年の変化
1.64%
