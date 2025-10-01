- Panoramica
DFGX: Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF
Il tasso di cambio DFGX ha avuto una variazione del -0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.95 e ad un massimo di 54.03.
Segui le dinamiche di Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFGX oggi?
Oggi le azioni Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF sono prezzate a 53.96. Viene scambiato all'interno di -0.07%, la chiusura di ieri è stata 54.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 200. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFGX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF pagano dividendi?
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF è attualmente valutato a 53.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFGX.
Come acquistare azioni DFGX?
Puoi acquistare azioni Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF al prezzo attuale di 53.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 53.96 o 54.26, mentre 200 e 0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFGX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFGX?
Investire in Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 50.99 - 54.48 e il prezzo attuale 53.96. Molti confrontano 1.54% e 3.06% prima di effettuare ordini su 53.96 o 54.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFGX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF nell'ultimo anno è stato 54.48. All'interno di 50.99 - 54.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 54.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) nel corso dell'anno è stato 50.99. Confrontandolo con gli attuali 53.96 e 50.99 - 54.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFGX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFGX?
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 54.00 e -0.79%.
- Chiusura Precedente
- 54.00
- Apertura
- 53.95
- Bid
- 53.96
- Ask
- 54.26
- Minimo
- 53.95
- Massimo
- 54.03
- Volume
- 200
- Variazione giornaliera
- -0.07%
- Variazione Mensile
- 1.54%
- Variazione Semestrale
- 3.06%
- Variazione Annuale
- -0.79%
