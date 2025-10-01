- Aperçu
DFGX: Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF
Le taux de change de DFGX a changé de -0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.95 et à un maximum de 54.03.
Suivez la dynamique Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFGX aujourd'hui ?
L'action Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF est cotée à 53.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.07%, a clôturé hier à 54.00 et son volume d'échange a atteint 200. Le graphique en temps réel du cours de DFGX présente ces mises à jour.
L'action Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF est actuellement valorisé à 53.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFGX.
Comment acheter des actions DFGX ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF au cours actuel de 53.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 53.96 ou de 54.26, le 200 et le 0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFGX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFGX ?
Investir dans Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 50.99 - 54.48 et le prix actuel 53.96. Beaucoup comparent 1.54% et 3.06% avant de passer des ordres à 53.96 ou 54.26. Consultez le graphique du cours de DFGX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF l'année dernière était 54.48. Au cours de 50.99 - 54.48, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 54.00 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) sur l'année a été 50.99. Sa comparaison avec 53.96 et 50.99 - 54.48 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFGX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFGX a-t-elle été divisée ?
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 54.00 et -0.79% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 54.00
- Ouverture
- 53.95
- Bid
- 53.96
- Ask
- 54.26
- Plus Bas
- 53.95
- Plus Haut
- 54.03
- Volume
- 200
- Changement quotidien
- -0.07%
- Changement Mensuel
- 1.54%
- Changement à 6 Mois
- 3.06%
- Changement Annuel
- -0.79%
- Act
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M