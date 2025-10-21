- Visão do mercado
DFGX: Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF
A taxa do DFGX para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.52 e o mais alto foi 54.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFGX hoje?
Hoje Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) está avaliado em 54.56. O instrumento é negociado dentro de 54.52 - 54.59, o fechamento de ontem foi 54.49, e o volume de negociação atingiu 140. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFGX em tempo real.
As ações de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF está avaliado em 54.56. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.64% e USD. Monitore os movimentos de DFGX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFGX?
Você pode comprar ações de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) pelo preço atual 54.56. Ordens geralmente são executadas perto de 54.56 ou 54.86, enquanto 140 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFGX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFGX?
Investir em Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF envolve considerar a faixa anual 50.99 - 54.64 e o preço atual 54.56. Muitos comparam 1.00% e 3.02% antes de enviar ordens em 54.56 ou 54.86. Estude as mudanças diárias de preço de DFGX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF?
O maior preço de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) no último ano foi 54.64. As ações oscilaram bastante dentro de 50.99 - 54.64, e a comparação com 54.49 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF?
O menor preço de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) no ano foi 50.99. A comparação com o preço atual 54.56 e 50.99 - 54.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFGX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFGX?
No passado Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 54.49 e 1.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 54.49
- Open
- 54.58
- Bid
- 54.56
- Ask
- 54.86
- Low
- 54.52
- High
- 54.59
- Volume
- 140
- Mudança diária
- 0.13%
- Mudança mensal
- 1.00%
- Mudança de 6 meses
- 3.02%
- Mudança anual
- 1.64%