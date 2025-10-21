- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DFGX: Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF
Der Wechselkurs von DFGX hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.52 bis zu einem Hoch von 54.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFGX heute?
Die Aktie von Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) notiert heute bei 54.56. Sie wird innerhalb einer Spanne von 54.52 - 54.59 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 54.49 und das Handelsvolumen erreichte 140. Das Live-Chart von DFGX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFGX Dividenden?
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF wird derzeit mit 54.56 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFGX zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFGX-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) zum aktuellen Kurs von 54.56 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 54.56 oder 54.86 platziert, während 140 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFGX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFGX-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF müssen die jährliche Spanne 50.99 - 54.64 und der aktuelle Kurs 54.56 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.00% und 3.02%, bevor sie Orders zu 54.56 oder 54.86 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFGX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) im vergangenen Jahr lag bei 54.64. Innerhalb von 50.99 - 54.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 54.49 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) im Laufe des Jahres betrug 50.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 54.56 und der Spanne 50.99 - 54.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFGX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFGX statt?
Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 54.49 und 1.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.49
- Eröffnung
- 54.58
- Bid
- 54.56
- Ask
- 54.86
- Tief
- 54.52
- Hoch
- 54.59
- Volumen
- 140
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 1.00%
- 6-Monatsänderung
- 3.02%
- Jahresänderung
- 1.64%