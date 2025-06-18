报价部分
货币 / DAT
DAT: ProShares Big Data Refiners ETF

48.61 USD 0.63 (1.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DAT汇率已更改1.31%。当日，交易品种以低点48.40和高点48.61进行交易。

关注ProShares Big Data Refiners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DAT新闻

常见问题解答

DAT股票今天的价格是多少？

ProShares Big Data Refiners ETF股票今天的定价为48.61。它在1.31%范围内交易，昨天的收盘价为47.98，交易量达到3。DAT的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Big Data Refiners ETF股票是否支付股息？

ProShares Big Data Refiners ETF目前的价值为48.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.25%和USD。实时查看图表以跟踪DAT走势。

如何购买DAT股票？

您可以以48.61的当前价格购买ProShares Big Data Refiners ETF股票。订单通常设置在48.61或48.91附近，而3和0.43%显示市场活动。立即关注DAT的实时图表更新。

如何投资DAT股票？

投资ProShares Big Data Refiners ETF需要考虑年度范围33.03 - 49.10和当前价格48.61。许多人在以48.61或48.91下订单之前，会比较7.07%和。实时查看DAT价格图表，了解每日变化。

ProShares Big Data Refiners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Big Data Refiners ETF的最高价格是49.10。在33.03 - 49.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Big Data Refiners ETF的绩效。

ProShares Big Data Refiners ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Big Data Refiners ETF（DAT）的最低价格为33.03。将其与当前的48.61和33.03 - 49.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DAT股票是什么时候拆分的？

ProShares Big Data Refiners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.98和38.25%中可见。

日范围
48.40 48.61
年范围
33.03 49.10
前一天收盘价
47.98
开盘价
48.40
卖价
48.61
买价
48.91
最低价
48.40
最高价
48.61
交易量
3
日变化
1.31%
月变化
7.07%
6个月变化
22.17%
年变化
38.25%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8