DAT: ProShares Big Data Refiners ETF
今日DAT汇率已更改1.31%。当日，交易品种以低点48.40和高点48.61进行交易。
关注ProShares Big Data Refiners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAT新闻
常见问题解答
DAT股票今天的价格是多少？
ProShares Big Data Refiners ETF股票今天的定价为48.61。它在1.31%范围内交易，昨天的收盘价为47.98，交易量达到3。DAT的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Big Data Refiners ETF股票是否支付股息？
ProShares Big Data Refiners ETF目前的价值为48.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.25%和USD。实时查看图表以跟踪DAT走势。
如何购买DAT股票？
您可以以48.61的当前价格购买ProShares Big Data Refiners ETF股票。订单通常设置在48.61或48.91附近，而3和0.43%显示市场活动。立即关注DAT的实时图表更新。
如何投资DAT股票？
投资ProShares Big Data Refiners ETF需要考虑年度范围33.03 - 49.10和当前价格48.61。许多人在以48.61或48.91下订单之前，会比较7.07%和。实时查看DAT价格图表，了解每日变化。
ProShares Big Data Refiners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Big Data Refiners ETF的最高价格是49.10。在33.03 - 49.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Big Data Refiners ETF的绩效。
ProShares Big Data Refiners ETF股票的最低价格是多少？
ProShares Big Data Refiners ETF（DAT）的最低价格为33.03。将其与当前的48.61和33.03 - 49.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DAT股票是什么时候拆分的？
ProShares Big Data Refiners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.98和38.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.98
- 开盘价
- 48.40
- 卖价
- 48.61
- 买价
- 48.91
- 最低价
- 48.40
- 最高价
- 48.61
- 交易量
- 3
- 日变化
- 1.31%
- 月变化
- 7.07%
- 6个月变化
- 22.17%
- 年变化
- 38.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8