DAT: ProShares Big Data Refiners ETF
Der Wechselkurs von DAT hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.40 bis zu einem Hoch von 48.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Big Data Refiners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DAT News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DAT heute?
Die Aktie von ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) notiert heute bei 48.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.31% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 47.98 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von DAT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DAT Dividenden?
ProShares Big Data Refiners ETF wird derzeit mit 48.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 38.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DAT zu verfolgen.
Wie kaufe ich DAT-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) zum aktuellen Kurs von 48.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 48.61 oder 48.91 platziert, während 3 und 0.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DAT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DAT-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Big Data Refiners ETF müssen die jährliche Spanne 33.03 - 49.10 und der aktuelle Kurs 48.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.07% und 22.17%, bevor sie Orders zu 48.61 oder 48.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DAT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Big Data Refiners ETF?
Der höchste Kurs von ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) im vergangenen Jahr lag bei 49.10. Innerhalb von 33.03 - 49.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 47.98 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Big Data Refiners ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Big Data Refiners ETF?
Der niedrigste Kurs von ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) im Laufe des Jahres betrug 33.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 48.61 und der Spanne 33.03 - 49.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DAT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DAT statt?
ProShares Big Data Refiners ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 47.98 und 38.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.98
- Eröffnung
- 48.40
- Bid
- 48.61
- Ask
- 48.91
- Tief
- 48.40
- Hoch
- 48.61
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 1.31%
- Monatsänderung
- 7.07%
- 6-Monatsänderung
- 22.17%
- Jahresänderung
- 38.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8