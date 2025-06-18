- Visão do mercado
DAT: ProShares Big Data Refiners ETF
A taxa do DAT para hoje mudou para 1.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.40 e o mais alto foi 48.61.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Big Data Refiners ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DAT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DAT hoje?
Hoje ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) está avaliado em 48.61. O instrumento é negociado dentro de 1.31%, o fechamento de ontem foi 47.98, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DAT em tempo real.
As ações de ProShares Big Data Refiners ETF pagam dividendos?
Atualmente ProShares Big Data Refiners ETF está avaliado em 48.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 38.25% e USD. Monitore os movimentos de DAT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DAT?
Você pode comprar ações de ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) pelo preço atual 48.61. Ordens geralmente são executadas perto de 48.61 ou 48.91, enquanto 3 e 0.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DAT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DAT?
Investir em ProShares Big Data Refiners ETF envolve considerar a faixa anual 33.03 - 49.10 e o preço atual 48.61. Muitos comparam 7.07% e 22.17% antes de enviar ordens em 48.61 ou 48.91. Estude as mudanças diárias de preço de DAT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Big Data Refiners ETF?
O maior preço de ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) no último ano foi 49.10. As ações oscilaram bastante dentro de 33.03 - 49.10, e a comparação com 47.98 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Big Data Refiners ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Big Data Refiners ETF?
O menor preço de ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) no ano foi 33.03. A comparação com o preço atual 48.61 e 33.03 - 49.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DAT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DAT?
No passado ProShares Big Data Refiners ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 47.98 e 38.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 47.98
- Open
- 48.40
- Bid
- 48.61
- Ask
- 48.91
- Low
- 48.40
- High
- 48.61
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 1.31%
- Mudança mensal
- 7.07%
- Mudança de 6 meses
- 22.17%
- Mudança anual
- 38.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8