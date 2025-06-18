- Panoramica
DAT: ProShares Big Data Refiners ETF
Il tasso di cambio DAT ha avuto una variazione del 1.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.40 e ad un massimo di 48.61.
Segui le dinamiche di ProShares Big Data Refiners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DAT News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DAT oggi?
Oggi le azioni ProShares Big Data Refiners ETF sono prezzate a 48.61. Viene scambiato all'interno di 1.31%, la chiusura di ieri è stata 47.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DAT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Big Data Refiners ETF pagano dividendi?
ProShares Big Data Refiners ETF è attualmente valutato a 48.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 38.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DAT.
Come acquistare azioni DAT?
Puoi acquistare azioni ProShares Big Data Refiners ETF al prezzo attuale di 48.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.61 o 48.91, mentre 3 e 0.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DAT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DAT?
Investire in ProShares Big Data Refiners ETF implica considerare l'intervallo annuale 33.03 - 49.10 e il prezzo attuale 48.61. Molti confrontano 7.07% e 22.17% prima di effettuare ordini su 48.61 o 48.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DAT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Big Data Refiners ETF?
Il prezzo massimo di ProShares Big Data Refiners ETF nell'ultimo anno è stato 49.10. All'interno di 33.03 - 49.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 47.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Big Data Refiners ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Big Data Refiners ETF?
Il prezzo più basso di ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) nel corso dell'anno è stato 33.03. Confrontandolo con gli attuali 48.61 e 33.03 - 49.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DAT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DAT?
ProShares Big Data Refiners ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 47.98 e 38.25%.
- Chiusura Precedente
- 47.98
- Apertura
- 48.40
- Bid
- 48.61
- Ask
- 48.91
- Minimo
- 48.40
- Massimo
- 48.61
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 1.31%
- Variazione Mensile
- 7.07%
- Variazione Semestrale
- 22.17%
- Variazione Annuale
- 38.25%
