DAT: ProShares Big Data Refiners ETF

48.61 USD 0.63 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DAT за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.40, а максимальная — 48.61.

Следите за динамикой ProShares Big Data Refiners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DAT сегодня?

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) сегодня оценивается на уровне 48.61. Инструмент торгуется в пределах 1.31%, вчерашнее закрытие составило 47.98, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Big Data Refiners ETF?

ProShares Big Data Refiners ETF в настоящее время оценивается в 48.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.25% и USD. Отслеживайте движения DAT на графике в реальном времени.

Как купить акции DAT?

Вы можете купить акции ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) по текущей цене 48.61. Ордера обычно размещаются около 48.61 или 48.91, тогда как 3 и 0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DAT?

Инвестирование в ProShares Big Data Refiners ETF предполагает учет годового диапазона 33.03 - 49.10 и текущей цены 48.61. Многие сравнивают 7.07% и 22.17% перед размещением ордеров на 48.61 или 48.91. Изучайте ежедневные изменения цены DAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Big Data Refiners ETF?

Самая высокая цена ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) за последний год составила 49.10. Акции заметно колебались в пределах 33.03 - 49.10, сравнение с 47.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Big Data Refiners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Big Data Refiners ETF?

Самая низкая цена ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) за год составила 33.03. Сравнение с текущими 48.61 и 33.03 - 49.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DAT?

В прошлом ProShares Big Data Refiners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.98 и 38.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.40 48.61
Годовой диапазон
33.03 49.10
Предыдущее закрытие
47.98
Open
48.40
Bid
48.61
Ask
48.91
Low
48.40
High
48.61
Объем
3
Дневное изменение
1.31%
Месячное изменение
7.07%
6-месячное изменение
22.17%
Годовое изменение
38.25%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8