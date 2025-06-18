- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DAT: ProShares Big Data Refiners ETF
Курс DAT за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.40, а максимальная — 48.61.
Следите за динамикой ProShares Big Data Refiners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DAT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DAT сегодня?
ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) сегодня оценивается на уровне 48.61. Инструмент торгуется в пределах 1.31%, вчерашнее закрытие составило 47.98, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Big Data Refiners ETF?
ProShares Big Data Refiners ETF в настоящее время оценивается в 48.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.25% и USD. Отслеживайте движения DAT на графике в реальном времени.
Как купить акции DAT?
Вы можете купить акции ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) по текущей цене 48.61. Ордера обычно размещаются около 48.61 или 48.91, тогда как 3 и 0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DAT?
Инвестирование в ProShares Big Data Refiners ETF предполагает учет годового диапазона 33.03 - 49.10 и текущей цены 48.61. Многие сравнивают 7.07% и 22.17% перед размещением ордеров на 48.61 или 48.91. Изучайте ежедневные изменения цены DAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Big Data Refiners ETF?
Самая высокая цена ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) за последний год составила 49.10. Акции заметно колебались в пределах 33.03 - 49.10, сравнение с 47.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Big Data Refiners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Big Data Refiners ETF?
Самая низкая цена ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) за год составила 33.03. Сравнение с текущими 48.61 и 33.03 - 49.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DAT?
В прошлом ProShares Big Data Refiners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.98 и 38.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.98
- Open
- 48.40
- Bid
- 48.61
- Ask
- 48.91
- Low
- 48.40
- High
- 48.61
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.31%
- Месячное изменение
- 7.07%
- 6-месячное изменение
- 22.17%
- Годовое изменение
- 38.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8